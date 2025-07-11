Головний тренер Шахтаря Арда Туран висловився про свій перший матч на чолі донеччан, який відбувся в рамках кваліфікації Ліги Європи проти фінського Ільвеса (6:0).

"Ніде у світі не буває просто вигравати 6:0, тому я вітаю свою команду від найщирішого серця. Це прекрасне відкриття сезону. Я дуже щасливий такому рахунку, однак деякі аспекти гри ще треба поліпшити. Утім, я натхненний результатом.

Шахтар – Ільвес – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Нелегко було так напружено тренуватись за такої спеки, непросто було і футболістам здобути таку перемогу, але вони це зробили. Ми ще готуємось до сезону. Ми будемо у ще кращій формі у другій грі. Якщо ти носиш футболку Шахтаря, то маєш бути на топ-рівні в кожному матчі. Утім, матч-відповідь за таких умов буде гарним тренуванням для підготовки до інших поєдинків.

Звісно, бразильці мають неймовірний потенціал, однак не лише вони, а й українці – Судаков, Очеретько – вони були чудові сьогодні, діяли неперевершено. Я дуже задоволений всією командою.

Щоб гравці реалізували свій потенціал, ми дамо їм розуміння, що потрібно покращити. Наприклад, це вже помітно в голах, коли ми тиснемо на м’яч і забиваємо. Та перш за все, футболісти мусять оборонятись, вони робили це добре. У них чудова якість, але ще можна покращувати рівень", – сказав Туран в ефірі УПЛ ТБ.

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