"Труднощі в УПЛ? Проблема не в українському футболі. Футбол скрізь однаковий, але якщо робити такі помилки, то буде такий результат. У нас молода команда з перспективою. Я підтримую своїх гравців, я з ними. Попереду багато матчів, ми виправимося. Їхні помилки – моя відповідальність.

Судді? Не говоритиму про суддів, коли ми пропустили три м'ячі. Але вони могли б поводитися ввічливіше з гравцями.

Травми гравців атаки? Ми шукаємо варіанти, але у нас немає проблем в атаці, ми забиваємо. Проблеми в іншому – в обороні. Ми працюємо над цим", – сказав Туран в інтерв'ю прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, що Шахтар зіграв внічию з Карпатами у матчі другого туру УПЛ – 3:3. Свій наступний поєдинок "гірники" проведуть проти грецького Панатінаїкоса в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Матч відбудеться 14 серпня, початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

