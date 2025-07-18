"Після першого матчу для Шахтаря це була тренувальна гра, але такого суперника треба було обігравати в будь-якому випадку, навіть запасними. Не знаю, може, футболісти Шахтаря грали під великими навантаженнями або просто зазналися. Варіантів може бути багато.

Шахтар зганьбився з представником Другої ліги Словенії, сенсаційно програвши перед дуеллю з Бешикташем

Найсмішніше, що Туран хоче, щоб Динамо ніколи нічого не вигравало, а сам банщиків обіграти не може.

Туран може сміливо сказати, що після першої гри з Ільвесом Шахтар вже почав готуватися до Бешикташа. Можливо, так і є, і він боявся, щоб гравці не отримали травми. Навіщо ригати, якщо попереду дві гри з серйозним суперником? Тим більше спробуй змусити бразильців щось робити, якщо в першій грі все було вирішено.

Які очікування від матчу Шахтаря з Бешикташем? Стамбульці, дивлюся, вже роблять сміливі заяви. Вони, мабуть, думають, що Шахтар приїде до них таким самим, яким був у минулому сезоні УПЛ. Але я сподіваюся, в Стамбулі ми побачимо інший Шахтар. Для Турана головне зараз – Бешикташ. Він може програти всім, але обов'язково повинен перемогти принципового суперника", – сказав Леоненко у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, після нічиєї з Ільвесом (0:0) Шахтар встиг провести спаринг з Триглавом, в якому сенсаційно програв представнику Другої ліги Словенії.

Шахтар пройшов Ільвес у відборі ЛЄ, але не зміг перемогти у матчі-відповіді – марнотратство резервістів принесло нічию