Головний тренер "гірників" Арда Туран особисто вийшов на зв’язок із 29-річним гравцем, прагнучи переконати його змінити позицію щодо можливого трансферу, повідомляє Taka Gazetesi.

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Тим часом інтерес до Чакира також проявляли Монако та Фенербахче, однак домовитись з нинішнім клубом воротаря їм не вдалося. Натомість Шахтар залишається головним претендентом на підписання досвідченого турка.

За інформацією джерела, Трабзонспор готовий розглянути пропозицію, яка включатиме 7 мільйонів євро та атакувального півзахисника Артема Бондаренка, який дуже цікавить "бордово-синіх". Втім, Шахтар наразі пропонує лише 3 мільйони та Бондаренка. При цьому тренер Трабзонспора Фатіх Текке сумнівається щодо доцільності цього варіанту.

Орієнтовна ринкова вартість Чакира, за даними Transfermarkt, становить 9,5 мільйона євро.

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