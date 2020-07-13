Туран близький до повернення в Галатасарай – скандальний вінгер відхилив пропозицію з Німеччини

Скандальний екс-півзахисник іспанської Барселони Арда Туран перебуває за крок до повернення у рідний клуб.

"Жовто-червоні" мають попередню домовленість із 33-річним вінгером, повідомляє Besoccer з посиланням на AS.

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Туран наразі перебуває у статусі вільного агента, оскільки 30 червня закінчився його контракт із Барселоною. На Камп Ноу турок не зміг закріпитися та провів усього 55 матчів у всіх турнірах (15 голів) за п'ять років. Узимку 2018-го Туран перебрався до Башакшехіра на правах оренди, але цьогоріч у січні достроково покинув Істанбул за обопільною згодою, а восени був засуджений майже до трьох років позбавлення волі за кількома статтями.

Окрім Галатасарая, який запропонував 25790 євро за кожен проведений матч і 500 тисяч бонусів за чемпіонський титул, на Турана також претендував Ганновер. Проте, потенційні виступи в другій Бундеслізі ветерана не зацікавили.

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