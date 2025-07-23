"Футбол – це гра з чудовими історіями, і саме ці історії роблять його красивим. Сьогодні ми перебуваємо на історичному стадіоні, і для мене це також особлива подія – повернутися на батьківщину як головний тренер Шахтаря. Це дуже хвилюючий і щасливий день для мене. Я хочу розділити це з вами та турецьким народом. Ми дуже раді й схвильовані перед матчем.

"Ми дуже схвильовані": Туран відверто оцінив Бешикташ перед дуеллю в Лізі Європи

Бешикташ – це особливий клуб: з традиціями, з фанатами, тренером і, найголовніше, гравцями. Навіть у минулому сезоні, коли вони були не в найкращому стані, їм вдалося перемогти Фенербахче та Галатасарай. На цьому стадіоні потрібно не просто добре грати, а правильно реагувати на ключові моменти, бо у них є гравці, які можуть змінити хід матчу миттєво. Це нас мотивує ще більше. Так, ми молода команда з великим потенціалом, але це не означає, що ми зробимо крок назад. Ми будемо готові до боротьби. Хто б не вибув на цій стадії – це буде несправедливо. Прикро, що дві сильні команди зустрічаються так рано. Але я впевнений, що матч буде хорошим.

Мені подобаються команди, які володіють м'ячем, і ми будемо намагатися грати з контролем. У Бешикташа сильні контратаки, що частково пов’язано з профілем гравців. Але великі команди можуть адаптуватися до будь-якої ситуації. Ми будемо готові й до позиційної гри, і до контратак, однак я не хочу відмовлятися від контролю м’яча. Дуже мало команд у світовій історії досягали успіху лише завдяки обороні. Так, є винятки – Греція-2004, Атлетіко з Сімеоне – але здебільшого титули здобували ті, хто володів м’ячем і контролював гру. Ми хочемо домінувати.

Я завжди поважав уболівальників Бешикташа. Це один із найпристрасніших фанатських рухів у світі. У нас була конкуренція, але завжди в межах поваги. Іноді ми підколювали одне одного, але з любов’ю та гумором. Це важкий стадіон, тут важко грати будь-кому. Так, я гратиму проти команди зі своєї країни, але це спорт, і потрібно дивитися на це з позитивного боку. Це історія, яка робить футбол красивим. Один виграє, інший програє, але ми потиснемо один одному руки. Ми – емоційна нація, але не варто все драматизувати.

Це важливий матч і для моєї кар’єри, але мій фокус – не на особистому, а на команді. Ми маємо довгострокову мрію. Наприклад, Ман Сіті йшов до трофея Ліги чемпіонів 8 років. Те саме й ПСЖ. Так, цей матч важливий, але навіть якщо ми програємо – це буде не кінець, а частина розвитку", – цитує Турана Tribuna.

Нагадаємо, поєдинок кваліфікації Ліги Європи Бешикташ – Шахтар пройде завтра, 24 липня. Початок – о 21:00.

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