"Ми не можемо захищатися подібним чином. Ми повинні відпрацьовувати наші моменти до кінця та відпрацьовувати їх правильно.

В першу чергу, футбол – це гра один проти одного, і ми повинні бути краще саме в цьому аспекті, повинні краще реагувати в момент, коли втрачаємо м’яч. Я вважаю, що сьогодні ми втрачали м’яч занадто просто. Це речі, які ми маємо вдосконалити, над якими потрібно працювати.

Звичайно, непросто грати в обороні, коли в нас позаду дуже багато роз’їздів, але я – не той тренер, який буде намагатися шукати якісь відмазки. В першу чергу, бувши великим клубом, яким є Шахтар, ми не можемо собі дозволити ховатися за якимись відмазками. Я однаково довіряю всім своїм гравцям, вірю в кожного з них. Навіть якщо вони помиляються – в першу чергу, це моя відповідальність як головного тренера гідно відреагувати на їхні помилки та бути поруч з ними, коли їм щось не вдається.

Тому, як я наголосив, у першу чергу повна відповідальність на мені. Всі ми були гравцями в моєму колективі тренерів і всі ми помилялися. Тому я, як ніхто інший, чудово розумію, наскільки важливо для мене як головного тренера зараз підтримати тих, хто травмований або, можливо, відіграв не найкращим чином. Ми продовжуємо змагатися. Сьогодні, на жаль, для нас результат не надто позитивний, але, як я наголосив, Шахтар буде продовжувати боротися – і це лише початок боротьби", – цитує Турана Футбол 360.

Нагадаємо, що Шахтар у видовищному матчі розділив очки з Карпатами, зігравши в результативну нічию 3:3.

