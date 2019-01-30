"Тупі росіяни, яких розвели веселі українці", – Франков прокоментував перехід Ракицького в Зеніт

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков відреагував на трансфер Ярослава Ракицького в Зеніт.

"Шахтар – боги. Так, іноді сиплеться позолота, але в цілому не смійте піддавати сумнівам рішення тамтешнього менеджменту. Ну а Зеніт – тупі росіяни, яких хвацько розвели веселі українці з Шахтаря", – написав Франков у своїй конференції на MatchDay.

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Нагадаємо, Зеніт підписав захисника Ярослава Ракицького за 10 млн євро, також Шахтар може отримати бонуси у розмірі 2 млн євро.