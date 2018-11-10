Туніський Есперанс драматично став переможцем африканської ЛЧ та зіграє на Клубному чемпіонаті світу

Завершилась Ліга чемпіонів Африки. Есперанс, який представляє Туніс, у фіналі за сумою двох матчів здолав єгипетський Аль-Ахлі.

Туніський Есперанс став переможцем Ліги чемпіонів Африки завдяки неймовірному камбеку в матчі-відповіді проти єгипетського Аль-Ахлі. Після поразки в першій грі з рахунком 1:3 тунісці вдома взяли переконливий реванш 3:0. Це третя перемога в турнірі в історії Есперанса.

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Цікаво, що перед матчем фанати господарів атакували автобус з гравцям Аль-Ахлі, внаслідок чого один з гравців отримав травми обличчя.

Al Ahly's team bus has been the subject of an attack by Tunisian fans ahead of the final tonight according to reports https://t.co/Jl8Qm1s0AF pic.twitter.com/L9n9zbiiYI — AS English (@English_AS) 9 листопада 2018 р.

Ця перемога дала право Есперансу представляти Африку на Клубному чемпіонаті світу-2018, який пройде у грудні в ОАЕ. Туніський клуб став вже 5-м учасником клубного Мундіалю – раніше таке право здобули Реал Мадрид, мексиканська Гвадалахара, Тім Веллінгтон (Нова Зеландія), та Аль-Айн (ОАЕ).

До слова, сьогодні визначиться учасник Клубного ЧС від Азії. У матчі-відповіді фінального протистоянні зіграють Персеполіс та Касіма (перший поєдинок завершився з рахунком 0:2). Останнього учасника визначать Рівер Плейт та Бока Хуніорс.

Ліга чемпіонів Африки, фінал. Матч-відповідь

Есперанс – Аль-Ахлі – 3:0 (перший матч – 1:3)

Голи: Бгуїр, 45+2, 54, Бадрі, 86

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