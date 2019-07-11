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Туніс розгромив Мадагаскар та став останнім півфіналістом КАН-2019

11 липня 23:52 120 Читать на русском
Туніс розгромив Мадагаскар та став останнім півфіналістом КАН-2019
Збірна Тунісу завоювала путівку в півфінал турніру / Фото CAF

Завершився останній поєдинок 1/4 фіналу Кубка африканських націй.

 

Кубок африканських націй-2019, 1/4 фіналу

Мадагаскар – Туніс – 0:3

Гол: Сассі, 52, Мскані, 60, Сліті, 90+3

Алжир у серії пенальті здобув перемогу над Кот-д'Івуаром, ставши третім півфіналістом КАН-2019

Сенсаційна збірна турніру гордо трималась проти грізного Тунісу впродовж першого тайму, інколи гравці Мадагаскару навіть вибігали у досить гострі контратаки, але результату це не принесло.

Практично одразу після перерви номінальні господарі все-таки пропустили м'яч і розгубились. Це дозволило тунісцям одразу подвоїти рахунок, а наприкінці зустрічі забити третій м'яч та легко забрати путівку до 1/2 фіналу турніру.

У півфіналі Тунісу протистоятиме збірна Сенегалу. За другу путівку на заключний матч КАН-2019 боротимуться Алжир та Нігерія.

"На папері будь-яка команда краща, аніж ми". Як Мадагаскар став головною сенсацією КАН-2019

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Теги
Світ КАН-2019 Мадагаскар - Туніс Кубок африканських націй
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