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Туніс – Англія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

18 червня 21:51 3604 Читать на русском
Туніс – Англія – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Туніс – Англія – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Збірна Англії у матчі 1-го туру Чемпіонату світу 2018 у групі G перемогла Туніс. Дивіться відео голів та огляд матчу Туніс – Англія.

Англія перемогла Туніс в матчі 1 туру ЧС-2018 завдяки дублю Харрі Кейна. У команди Саутгейта після 1 туру 3 очки, стільки ж у збірної Бельгії.

Дубль Харрі Кейна приніс Англії перемогу над Тунісом

Англія відкрила рахунок у матчі з Тунісом. На 11-й хвилині забив Харрі Кейн. Відбиваючи м'яч у цьому моменті, воротар Ассен отримав травму і вимушений був покинути поле достроково.

Туніс – Англія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Туніс зрівняв із неоднозначного пенальті. Кайл Волкер без потреби ліктем влучив в обличчя супернику. Ферджані Сассі з позначки переграв Пікфорда.

Англія зуміла знову вийти вперед під завісу поєдинку – після розіграшу стандарту відзначився той же Кейн.

*Відео видалене на прохання правовласника.

ЧС-2018 1 тур

Туніс - Англія: Понеділок 18 червня 2018

Туніс
Матч завершено
1 : 2
Англія
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