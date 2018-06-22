Туніс – Англія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Збірна Англії у матчі 1-го туру Чемпіонату світу 2018 у групі G перемогла Туніс. Дивіться відео голів та огляд матчу Туніс – Англія.

Англія перемогла Туніс в матчі 1 туру ЧС-2018 завдяки дублю Харрі Кейна. У команди Саутгейта після 1 туру 3 очки, стільки ж у збірної Бельгії.

Дубль Харрі Кейна приніс Англії перемогу над Тунісом

Англія відкрила рахунок у матчі з Тунісом. На 11-й хвилині забив Харрі Кейн. Відбиваючи м'яч у цьому моменті, воротар Ассен отримав травму і вимушений був покинути поле достроково.

Туніс – Англія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Туніс зрівняв із неоднозначного пенальті. Кайл Волкер без потреби ліктем влучив в обличчя супернику. Ферджані Сассі з позначки переграв Пікфорда.

Англія зуміла знову вийти вперед під завісу поєдинку – після розіграшу стандарту відзначився той же Кейн.

*Відео видалене на прохання правовласника.