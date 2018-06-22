Туніс – Англія: анонс матчу ЧС-2018

"Футбол 24" представляє анонс матчу першого туру у групі G. Туніс – Англія: все, що потрібно знати.

Туніс – Англія

18 червня, 21:00, Волгоград, стадіон Волгоград Арена

Головний арбітр: Вільмар Рольдан (Колумбія)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Збірна Англії розпочинає свій турнірний шлях на чемпіонаті світу-2018 із матчу проти збірної Тунісу. "Трьох левів" після тріумфу на ЧС-1966 майже на кожному Мундіалі зараховують якщо не до фаворитів, то до "темних конячок" форуму. Але англійці чи не щоразу примудряються повністю розчарувати власних уболівальників.

Туніс – Англія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Та ледь не вперше за десятки років на батьківщині від збірної Англії не чекають підкорення вершин. Преса спокійно моніторить Мундіаль і, схоже, не надто здивується ні великому тріумфу, ні блідому фіаско національної команди. Це може додати впевненості переважно молодим підопічним Саутгейта, які уникли психологічного тиску, в якому постійно перебували їхні старші колеги – від Лінекера до Ширера та Джеррарда з Лемпардом і Руні.

Натомість від збірної Тунісу чекають лише гідної гри. Так, "карфагенські орли" ззовні легко обійшли у відборі збірні ДР Конго, Лівії і Гвінеї, непогано виглядали в недавніх товариських матчах із іспанцями та португальцями, але реальними претендентами на вихід із групи на ЧС-2018 від цього не стали.

Приземлені сподівання та тихі надії

Як складеться шлях англійців на ЧС-2018 у Росії поки складно спрогнозувати. Гарет Саутгейт зібрав дійсно оптимальний склад, відчепивши гравців, які непереконливо грали в минулому сезоні, як-от кіпер Джо Харт. Звісно, що успіх чи неуспіх англійців залежатиме від форми їхнього лідера та капітана Харрі Кейна. Форвард знову результативно провів сезон і навіть спробував нав'язати боротьбу Ліонелю Мессі та зірковій Co в боротьбі за "Золотий бутс".

Набілю Маалулу, в свою чергу, вдалося "збити" непогану команду на чолі з Вахбі Хазрі, але поки її першою метою на Мундіалі є уникнення останнього місця в групі. Туніс спробує набрати очки вже в протистоянні з англійцями, але навряд африканцям це зрештою вдасться. Проте, чемпіонат світу – це ще й великий ринок. А отже, для багатьох тунісців він є хорошим шансом проявити себе та перебратися вже після ЧС-2018 до сильніших чемпіонатів. Яскрава та впевнена гра на фоні сильної Англії може стати кращою рекламою, аніж сотні повідомлень від надокучливих агентів.

Непереможна Англія і гроза авторитетів із Магрибу

Збірна Англії жодного разу не програла в останніх десяти поєдинках. І хай 6 із цих матчів були товариськими, та результат "Трьох левів" не може не вражати. Більше того, англійці лише двічі не забивали в цих поєдинках, а суперники, які зуміли не пропустити від підопічних Саутгейта (Німеччина та Бразилія) явно сильніші за Туніс.

Тунісці теж мають чим пишатися. "Карфагенські орли" зуміли звести до нічиєї спаринги з Туреччиною і Португалією, а зовсім нещодавно лише мінімально поступилися іспанцям. Тому варто очікувати, що англійцям буде нелегко долати оборонні редути збірної Тунісу, та ще й доведеться постійно бути на сторожі біля власних воріт. ЧС-2018 уже довів, що андердог легко може впіймати фаворита в контратаці, а потім не дати забити у відповідь.

Прев’ю ЧС-2018, група G: Бельгія, Панама, Туніс, Англія – все, що треба знати

Орієнтовні склади на матч Туніс – Англія

Туніс: Матлуті – Бронн, С. Бен Юссеф, Меріах, Маалул – Скірі, Сассі, Бадрі, Сліті, Хазрі – Ф. Бен Юссеф

Англія: Пікфорд – Уокер, Стоунз, Кехілл – Тріпп'єр, Янг, Дайєр, Лінгард, Аллі – Стерлінг, Кейн

Прогноз від Футбол 24 – 0:2

Англія здобуде нелегку, але впевнену перемогу. Туніс спробує вимкнути з гри ключових виконавців команди Саутгейта, але у "Трьох левів" зараз настільки збалансований склад, що долю протистояння може вирішити будь-який гравець.

Антон Федорців, "Футбол 24"