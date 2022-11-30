Збірні Тунісу та Франції завершують груповий етап чемпіонату світу очним матчем. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію гри дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Туніс – Франція розпочнеться о 17:00 за київським часом. Чинні чемпіони світу гарантували собі плей-офф і фактично не мають жодної мотивації – лише поразка з великим рахунком може позбавити їх першої сходинки групи. Тунісцям ж для виходу потрібно здобувати сенсаційну перемогу і сподіватися на "правильний" результат у паралельному матчі (нічия або перемога Данії над Австралією з гіршою різницею,ніж вони самі).

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Пряма трансляція доступна на сайті й телеканалі Суспільне та на платформі MEGOGO. За основними подіями гри також можна стежити в текстовій онлайн-трансляції Футбол 24.

Стартові склади:

Туніс: Дахмен – Мерія, Гандрі, Тальбі,– Кешріда, Скірі, Лаїдуні, Маалул – Бен Сліман, Хазрі, Бен Ромдхан.

Франція: Манданда – Дісасі, Варан, Конате, Камавінга – Фофана, Чуамені, Верету, – Гендузі, Коло Муані, Коман.