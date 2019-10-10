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Тулуза звільнила Казанову

14:39 240 Читать на русском
Тулуза звільнила Казанову
Ален Казанова / AFP

Керівництво французької Тулузи відправило у відставку головного тренера Алена Казанову.

 

58-річний фахівець покинув посаду керманича "фіалок", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Окситанці під керівництвом Казанови невдало стартували в новому сезоні Ліги 1. Після 9-ти турів Тулуза йде в зоні вильоту, набравши 9 очок. Минулих вихідних тулузці зазнали домашньої поразки (1:3) від Бордо.

Ален Казанова працював із Тулузою у 2008-2015 рр. і з червня 2018-го. Найвище досягнення за час роботи – 4-те місце в сезоні 2008/09.

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Теги
Тулуза Тулуза Франція Ален Казанова Ален Казанова Тулуза - Бордо
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