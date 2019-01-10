Тухель звинуватив рефері у сенсаційній поразці ПСЖ в Кубку французької ліги

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель вважає упереджене суддівство – причиною поразки його підопічних у матчі 1/4 фіналу Кубка французької ліги проти Генгама (1:2).

"Не знаю, чи заслужили суперники перемогу, у нас було багато шансів. Ми діяли занадто самовпевнено. Дивно програвати матч, коли в твої ворота призначають три пенальті.

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Другий пенальті був спірним. Там нічого не було, це звичайний контакт. Генгам три рази увійшов у наш штрафний майданчик і отримав три пенальті.

Рефері дивився повтор за допомогою VAR, але все одно поставив пенальті. Йому просто подобається це робити? Не можна призначати пенальті подібним чином. Це недопустимо.

Таке ніколи не трапиться з Реалом, Барселоною або Баварією ще сто років. Ніколи. Це неможливо", – цитує Тухеля видання Goal.com.

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