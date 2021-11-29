Наставник Челсі Томас Тухель підтримав півзахисника Жоржінью після неоднозначного виступу у матчі проти Манчестер Юнайтед (1:1).

"Для нас вкрай незвично пропустити такий гол після такої помилки, особливо від Жоржінью. Думаю, він неправильно оцінив ситуацію та ще й був засліплений освітленням, тому не бачив м'яча в останній момент.

Злидні та блиск Жоржінью у відеоогляді матчу Челсі – Манчестер Юнайтед – 1:1

Тим не менш, потрібна справжня сміливість і характер, щоб продовжити грати після такої помилки та взятися виконувати пенальті у вирішальний момент матчу. Я радий, що він зміг впоратися з тиском", – цитує Тухеля офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, лондонці втрималися на вершині АПЛ, проте відрив від Ман Сіті скоротився до одного очка.

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