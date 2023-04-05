"Фрайбург забив два голи після двох ударів по воротах. Не пам'ятаю у суперника інших гольових моментів. Ми мали хороші можливості, але завжди чогось не вистачало: останнього пасу, правильного рішення, точності. Суперник оборонявся дуже глибоко, тому нам не вдавалося чинити тиск на них.

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Ми повели у рахунку, потім ще мали 2-3 моменти, особливо гарний був шанс у Томаса Мюллєра. Але ми повинні звинувачувати лише себе. Вилетіти з турніру на стадії чвертьфіналу на своєму полі – величезне розчарування.

Ми разом перемагаємо та разом програємо. Так, мій тренерський штаб мав мало часу, але я несу відповідальність. Нам потрібно проаналізувати, що пішло не так і підготуватися до наступного матчу", – цитує Тухеля Bayern&Germany.

Нагадаємо, у боротьбі за вихід у півфінал Баварія поступилась Фрайбургу з рахунком 1:2. Вирішальний гол було забило на п'ятій доданій до матчу хвилині.

До слова, Тухель очолив мюнхенців 24 березня, замінивши на посаді Юліана Нагельсманна.

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