"Мені дуже сподобався наш сьогоднішній виступ. Я дуже задоволений інтенсивністю, настроєм, енергією і якістю продемонстрованої гри. Ми були добре організованими, зробили багато відборів м'яча, ніколи не відчували браку в інтенсивності.

Тухель встановив клубний рекорд Челсі у дебютному матчі АПЛ

У другому таймі ми додавали хвилину за хвилиною. Я був дуже задоволений грою, але, на жаль, ми не змогли забити. Якщо ми і далі будемо так грати то результати прийдуть.

Це трохи нагадало мені мою роботу в Дортмунді. У нас було дуже хороше тренування, 21 гравець, які повністю віддаються роботі. Це дає мені хороше передчуття на майбутнє", – цитує Тухеля BBC.

Нагадаємо, для німецького фахівця це був дебютний матч на новій посаді. Після 20-ти турів Челсі розташувався на 8-й сходинці турнірної таблиці.

Тухель у дебютному матчі на чолі Челсі не зумів дотиснути Вулверхемптон, Бернлі здобув вольову перемогу над Астон Віллою