Тухель знайшов пояснення грубій грі Мбаппе

Головний тренер Парі Сен-Жермен Томас Тухель прокоментував вилучення форварда Кіліана Мбаппе в додатковий час фінального матчу Кубка Франції проти Ренна (2:2, пенальті – 5:6).

"У п'ятницю Мбаппе мав певні м'язові проблеми та не зміг допрацювати останнє тренування.

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Можливо, щось було в думках, тому що він зазвичай дуже відповідально підходять до вирішальних, фінальних матчів. Він, як правило, визначає результат. Та сьогодні йому не вистачало впевненості. І та червона картка наприкінці – не він. Вочевидь, думки про ушкодження не покидали його", – наводить слова Тухеля Goal.com.

Нагадаємо, що ПСЖ зазнав поразки від Ренна, виграючи в ході матчу з рахунком 2:0, а Кіліан Мбаппе "заробив" вилучення за те, що в'їхав прямою ногою в суперника.

This was the tackle that got Mbappe sent off pic.twitter.com/sXA64j18L9 — Juan Velazquez (@JuanDirection58) 27 квітня 2019 р.

Драматична поразка ПСЖ у фіналі Кубка Франції у відеоогляді матчу з Ренном