"Вийшло два різних тайми. Перші 45 хвилин мені зовсім не сподобалися. У першому таймі наші гравці, наприклад, Кепа Аррісабалага і Тьягу Сілва, показували свої індивідуальні якості.

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Інші теж добре зіграли, але нам усе ж бракувало цілеспрямованості, енергії та завзятості в єдиноборствах. У мене склалося враження, що ми хочемо вразити своєю індивідуальною майстерністю, але в такому матчі потрібна не лише техніка.

Йдеться про агресію, виграні єдиноборства та командну роботу. Ми говорили в перерві про це. У другому таймі ми продемонстрували хорошу гру та здобули заслужену перемогу. Гравці добре відреагували, тому я задоволений грою у другій половині", – цитує німця BBC.

Відзначимо, що після безгольового першого тайму Челсі забив Тоттенхему тричі в другій половині. Голами відзначилися Тьягу Сілва, Канте і Рюдігер.

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