Коуч Челсі Томас Тухель, схоже, вже не раз пошкодував, що зробив заяву про серйозну зацікавленість у підписанні Ерлінга Холанда.

"Я опинився в пастці. Я отримав нагороду від німецької газети. Вони вручили мені її і запитали про цього гравця. Зазвичай я ніколи не говорю про футболістів інших клубів. В жодному разі. Просто не роблю цього.

"Тоді це здавалося абсолютно нереальним і нездійсненним": Тухель – про плани Челсі підписати Холанда

Ми посміялися над цим, я повинен був краще розібратися в ситуації. Якщо пожартувати про це і в хорошій манері відповісти на питання... Отримуючи цю нагороду, я пожартував і над Ромелу Лукаку, сказавши щось про гру в двох нападників.

Але це зрозуміли так, немов ми зробили пропозицію про трансфер. Ця фраза була сказана у певному контексті, але я повинен був краще зрозуміти ситуацію", – цитує Тухеля Goal.com.

Нагадаємо, на Ерлінга Холанда полює низка європейських грандів, серед яких найактивнішими є МЮ, Челсі, Реал, Баварія, ПСЖ та Манчестер Сіті. Влітку норвежця можна буде переманити, сплативши відступні у 75 млн євро.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій