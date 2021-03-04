"Батько, без сумніву – мій приклад для наслідування. Він передав мені пристрасть до тренерської роботи, оскільки сам займався цим ремеслом.

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Крім того, у Штутгарті мене навчили, що успіх залежить від уваги до дрібниць і працьовитості, а не лише від таланту та пристрасті. Коли я був футболістом, то чимало взяв від Ральфа Рангніка. Він показав нам відео з матчами Парми та київського Динамо й змусив грати в такому ж стилі. Це один із аспектів, що повпливав на мою кар'єру. Це було справді щось революційне", – розповів німець в інтерв'ю ITASportPress.

Нагадаємо, що згаданий Тухелем Рангнік є давнім поціновувачем ідей Арріго Саккі та Валерія Лобановського.

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