Головний тренер Челсі Томас Тухель, який раніше працював у ПСЖ, розповів, що парижани хотіли підписати Бруну Фернандеша.

"Тодішній спортивний директор ПСЖ – португалець Антеро Енріке – дуже добре знайомий з ним (з Бруну – прим.). Ми наполегливо боролися, щоб отримати його.

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Бруну – один з найкращих атакувальних хавбеків у світі, він робить величезний внесок у хід матчів. Погано, що доведеться грати проти нього", – цитує Тухеля Goal.

Нагадаємо, Фернандеш перебрався в МЮ із Спортінга влітку 2020-го й одразу став одним із лідерів колективу. В активі 26-річного півзахисника 38 матчів у поточному сезоні (22 голи і 13 асистів).

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