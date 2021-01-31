"Хочу бути дуже чесним з вами, спочатку це було проблемою. Подумав: "Чому лише 18 місяців?" А через хвилину подумав: "Це щось змінює?" Якщо навіть вони дадуть мені чотири з половиною роки, вони все одно зможуть мене звільнити. Наприклад, якщо я їм не сподобаюся.

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Чи можу бути впевнений, що буду там чотири з половиною роки? Звичайно, ні. Це високий рівень. Вирішив не дуже хвилюватися, проявити достатньо сміливості, щоб вирушити в цю пригоду, тому що було абсолютно зрозуміло, що я хочу це зробити і не хочу втрачати шанс", – цитує Тухеля Goal.

Зауважимо, Томас вже встиг провести з "пенсіонерами" один поєдинок – вони зіграли внічию з Вулверхемптоном (0:0). Вже сьогодні, 31 січня, підопічні Тухеля гратимуть з Бернлі, початок о 14:00.

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