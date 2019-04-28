Тухель збирається продовжити роботу з ПСЖ

Головний тренер Парі Сен-Жермен Томас Тухель прокоментував поразку від Ренна (2:2, пенальті – 5:6) у фіналі Кубка Франції.

"Звісно, я хочу продовжити роботу з ПСЖ. Підбивати підсумки занадто рано. Кілька днів треба подумати.

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Ситуація є непростою. Пояснити поразку мені важко. Ми непогано розпочали матч, потужно грали, як і планували, продемонстрували рівень і мали чимало нагод забити впродовж матчу.

Що трапилося за рахунку 2:0, важко пояснити. Програний другий тайм став великим розчаруванням для мене. Я не маю пояснень", – цитує Тухеля Goal.com.

Відзначимо, що німецький фахівець очолив ПСЖ минулого літа. У нинішньому сезоні парижани під його керівництвом стали чемпіоном Франції, але вилетіли в 1/8 фіналу ЛЧ і чвертьфіналі Кубка ліги, а напередодні зазнали невдачі й у національному кубку.

Ренн у видовищному матчі переміг ПСЖ в серії післяматчевих пенальті та став володарем Кубка Франції