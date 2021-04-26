"У Зідана неймовірні показники, особливо в Лізі чемпіонів, де він перемагав три рази поспіль, що практично неможливо. Ми вийшли у півфінал і на найвищому рівні гратимемо з Реалом. Що може бути важче? Це тому, що вони – найдосвідченіша команда в цьому турнірі.

Зідан зізнався, як сприйняв шквал критики після поразок від Шахтаря

Зараз у нас є вирішальні матчі в Кубку Англії, АПЛ та Лізі чемпіонів. Я сподіваюся, що ми зможемо грати в авантюрний футбол. Ми можемо грати в агресивний і напружений футбол. Ми будемо боротися з ними жорстко, і давайте подивимося, хто буде переможцем цих двох ігор.

Це великий виклик, і після нього ми станемо розумнішими і кращими. Це буде величезний досвід. Ми дуже раді досягти такого рівня. Це те, про що ви мрієте, будучи маленьким хлопчиком, – грати проти Реала Мадрид. У цьому немає жодних сумнівів", – цитує Тухеля Goal.com.

Дві зірки Челсі спровокували скандал перед матчем з Реалом – все після чергової нелегальної вечірки

До слова, протистояння Реала з Челсі відбудеться 27 квітня, стартовий свисток пролунає о 22:00. Матч-відповідь запланований на 5 травня. Іншу півфінальну пару складають ПСЖ та Манчестер Сіті.