Тухель: Я розраховую на Неймара в матчі зі Страсбуром

Матч ПСЖ – Страсбур, ймовірно, стане найочікуванішим поєдинком усього сезону чемпіонату Франції.

"Так, я розраховую на Неймара завтра. Я дуже радий, що трансферне вікно закрилося. Тепер все стало ясно. Ми знаємо нашу команду, і я дуже щасливий. У нас є Неймар, тепер він може зосередитися на ПСЖ.

"Неймар – син хвойди": фани ПСЖ познущались з форварда – Барселона намагається врятувати бразильця

Нам не вистачає Кавані та Мбаппе, тому було важливо, щоб Неймар повернувся. Він гравець ПСЖ, тому ми можемо розраховувати на нього. Він добре тренувався і готовий", – цитує Тухеля Le10sport.com.

Нагадаємо, через літню трансферну сагу з переходом Неймара паризькі фанати дуже розлютились на нападника. В поточному сезоні бразилець ще не приміряв футболку ПСЖ.

Зінченко проти головної сенсації, пекло для Неймара, а Рібері знову кине виклик Роналду: топ-5 матчів євровікенду