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Тухель: Я розраховую на Неймара в матчі зі Страсбуром

17:00 327 Читать на русском
Тухель: Я розраховую на Неймара в матчі зі Страсбуром
Неймар та Томас Тухель / Фото ФК ПСЖ

Матч ПСЖ – Страсбур, ймовірно, стане найочікуванішим поєдинком усього сезону чемпіонату Франції.

 

"Так, я розраховую на Неймара завтра. Я дуже радий, що трансферне вікно закрилося. Тепер все стало ясно. Ми знаємо нашу команду, і я дуже щасливий. У нас є Неймар, тепер він може зосередитися на ПСЖ.

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Нам не вистачає Кавані та Мбаппе, тому було важливо, щоб Неймар повернувся. Він гравець ПСЖ, тому ми можемо розраховувати на нього. Він добре тренувався і готовий", – цитує Тухеля Le10sport.com.

Нагадаємо, через літню трансферну сагу з переходом Неймара паризькі фанати дуже розлютились на нападника. В поточному сезоні бразилець ще не приміряв футболку ПСЖ.

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Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Томас Тухель Томас Тухель ПСЖ - Страсбур
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