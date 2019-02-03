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Тухель: Я повністю незадоволений трансферним вікном для ПСЖ

21:39 70 Читать на русском
Тухель: Я повністю незадоволений трансферним вікном для ПСЖ
Томас Тухель / Фото Reuters

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель підбив підсумки зимового трансферного вікна для своєї команди.

"Якщо ви запитаєте, чи задоволений я приходом Паредеса, то я скажу, що так, абсолютно. Але в той же час, я повністю незадоволений трансферним вікном. Січень у цьому плані завжди складний через небажання клубів розлучатися з гравцями.

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Ми спілкуємося зі спортивним директором Антеро Енріке, у нього можуть бути свої ідеї, а у мене свої. У той же час, я вірю в своїх гравців, і кожен з нас приносить користь команді", – цитує Тухеля ESPN.

Зауважимо, що впродовж трансферного вікна французький гранд придбав лише хавбека Зеніта Леонардо Паредеса.

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Теги
Трансфери Томас Тухель Томас Тухель Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція
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