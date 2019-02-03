Тухель: Я не просив керівництво ПСЖ повернути Рабйо в основну команду

Наставник ПСЖ Томас Тухель спростував інформацію, що нібито пообіцяв Адріену Рабйо місце у стартовому складі ПСЖ, якщо хавбек відмовиться від переходу в Барселону.

"Я не просив керівництво ПСЖ повернути Рабйо. Ситуація з ним точно та ж, що і раніше. Клуб вирішив не залучати його до матчів. Розумію і приймаю це рішення.

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Повторюся: ситуація не змінилася", – цитує Тухеля Goal.

Нагадаємо, 23-річним хавбеком активно цікавилась Барселона, але перехід так і не відбувся під час зимового трансферного вікна.

За інформацією ЗМІ, Рабйо був переведений в дубль парижан, позаяк відмовився продовжувати контракт з клубом.

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