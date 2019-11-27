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Тухель: Я не боюся втратити Неймара

16:07 337 Читать на русском
Тухель: Я не боюся втратити Неймара
Неймар і Тухель / Getty Images

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель прокоментував нічию у 5 турі Ліги чемпіонів проти Реала (2:2) і своє рішення залишити Неймара на лаві запасних.

17’ Карім Бензема
79’ Карім Бензема
 
Кіліан Мбаппе 81’
Пабло Сарабія 83’
17’ Карім Бензема
79’ Карім Бензема
81’ Кіліан Мбаппе
83’ Пабло Сарабія

"Реал упродовж довгого часу мав перевагу. Ми грали недостатньо швидко, нам не вистачало впевненості. Реал нагадав, що вони – команда, яка тричі виграла Лігу чемпіонів. Кейлор Навас провів видатний матч, також ми показали характер і не здавалися. Після першого гола стало легше.

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Серед позитивних моментів цієї зустрічі можна виділити характер, який показала команда в кінці гри, і майстерність виконавців, які вийшли на заміну: Неймар, Пабло Сарабія і Юліан Дракслер зробили результат.

Ні, я не боюся втрати Неймара, ми розмовляли з ним. Ми з ним чесні. Неймар пропустив шість тижнів через травму, тому не хотіли ризикувати його здоров'ям. Я припускав, що цей матч буде складним, потрібно буде багато захищатися. Я ухвалив це рішення для нього і для його здоров'я. Я не хотів змінювати нашу схему гри. Не боюся втратити Неймара через це рішення, у нас хороші стосунки", – цитує Тухеля France Football.

Нагадаємо, Неймар вийшов у перерві матчу з Реалом, коли парижани вже програвали 0:1. У другій половині команда Тухеля пропустила ще раз, однак встигла вирвати нічию 2:2, щоправда, бразилець результативними діями не відзначився.

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Ліга чемпіонів Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Томас Тухель Томас Тухель Реал Мадрид - ПСЖ
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