Тухель: Я не боюся втратити Неймара

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель прокоментував нічию у 5 турі Ліги чемпіонів проти Реала (2:2) і своє рішення залишити Неймара на лаві запасних.

"Реал упродовж довгого часу мав перевагу. Ми грали недостатньо швидко, нам не вистачало впевненості. Реал нагадав, що вони – команда, яка тричі виграла Лігу чемпіонів. Кейлор Навас провів видатний матч, також ми показали характер і не здавалися. Після першого гола стало легше.

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Серед позитивних моментів цієї зустрічі можна виділити характер, який показала команда в кінці гри, і майстерність виконавців, які вийшли на заміну: Неймар, Пабло Сарабія і Юліан Дракслер зробили результат.

Ні, я не боюся втрати Неймара, ми розмовляли з ним. Ми з ним чесні. Неймар пропустив шість тижнів через травму, тому не хотіли ризикувати його здоров'ям. Я припускав, що цей матч буде складним, потрібно буде багато захищатися. Я ухвалив це рішення для нього і для його здоров'я. Я не хотів змінювати нашу схему гри. Не боюся втратити Неймара через це рішення, у нас хороші стосунки", – цитує Тухеля France Football.

Нагадаємо, Неймар вийшов у перерві матчу з Реалом, коли парижани вже програвали 0:1. У другій половині команда Тухеля пропустила ще раз, однак встигла вирвати нічию 2:2, щоправда, бразилець результативними діями не відзначився.

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