"Контракт у мене, пригадується, до 2024 року. Давайте виходити з того, що я намагатимуся відпрацювати до його кінця.

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Історія каже, що це не так просто, але я зараз відчуваю впевненість у тому, що мені це вдасться. І я не хочу ні в яку іншу команду, це вже точно.

Я щасливий. Давайте подивимося, що буде далі, але всі знають, що потрібні результати, і саме я відповідаю за те, щоб у команді була атмосфера, яка б сприяла досягненню успіху", – цитує Тухеля Sky Sports.

Після 22-х турів АПЛ Челсі розташувався на третій сходинці. В 1/8 фіналу ЛЧ лондонці зустрінуться з Ліллем.

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