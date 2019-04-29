Тухель втратив контроль над роздягальнею ПСЖ, – L'Equipe

Мікроклімат у французькому Парі Сен-Жермен значно погіршився, а головний тренер Томас Тухель наразі не може впоратися із цим.

Німецький фахівець має серйозні проблеми з комунікацією в команді, повідомляє L'Equipe.

Тухель збирається продовжити роботу з ПСЖ

За інформацією видання, Тухель перестав контролювати ситуацію всередині колективу. Гравці втрачають повагу до тренеру, і він це відчуває. Частина гравців команди після вильоту з Ліги чемпіонів сприймає кінцівку сезону як відпустку. Зокрема, перед програним Нанту матчем (2:3) кілька гравців взагалі відмовилися їхати з командою і попросили про відпочинок.

Відзначимо, що в суботу ПСЖ зазнав драматичної поразки у фіналі Кубка Франції від Ренна (2:2, пенальті – 5:6). Отже, в першому сезоні на чолі парижан Томас Тухель здобув лише один трофей. Раніше парижани достроково оформили чемпіонство.