"Це одне з найскладніших повідомлень, які мені коли-небудь доводилося писати. І це те, чого я сподівався уникнути ще протягом багатьох років. Я спустошений тим, що мій час у Челсі підійшов до кінця. Це клуб, де я відчував себе як вдома, як професійно, так і особисто. Велике спасибі всьому персоналу, гравцям і вболівальникам за те, що гостинно прийняли мене із самого початку.

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Гордість і радість від перемог в Лізі чемпіонів та клубному ЧС з цією командою залишаться зі мною назавжди. Для мене велика честь бути частиною історії цього клубу, і спогади про останні 19 місяців завжди будуть займати особливе місце в моєму серці", – Тухель написав у Twitter, чого не робив з квітня 2020 року.

Нагадаємо, німця звільнили після 10 очок у 6 турах АПЛ і поразки від Динамо З на старті ЛЧ.

Челсі осоромився поразкою від Динамо З, Борусія Д розгромила Копенгаген з екс-легіонером Шахтаря: перші матчі групи ЛЧ