Головний тренер "пенсіонерів" Томас Тухель зізнався, що ще не ухвалив рішення щодо подальшої ролі Олів'є Жиру в колективі.

"Ще нічого не вирішено. Сезон не завершений, попереду достатньо часу, щоб ухвалити правильне рішення. Я лише нещодавно прийшов у клуб, а тому потрібно більше часу, щоб дослідити команду.

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Кожен гравець точно заслуговує на шанс показати свою цінність для колективу. Поки що можу сказати, що щасливий працювати з Олів'є. Він є гравцем неймовірного рівня", – цитує Тухеля Goal.

Зауважимо, Жиру у поточному сезоні провів 21 матч у всіх турнірах за Челсі. В його активі 10 забитих м'ячів. Його контракт завершується вже влітку 2021-го.

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