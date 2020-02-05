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Тухель висловився щодо грандіозної вечірки Неймара напередодні дня народження

22:00 159 Читать на русском
Тухель висловився щодо грандіозної вечірки Неймара напередодні дня народження
Неймар та Мбаппе / фото з відкритих джерел

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель оригінально прокоментував святкову вечірку Неймара, присвячену дню народження бразильця.

"Чи вплинула вечірка з нагоди дня народження Неймара на інших гравців ПСЖ? Так, але що я можу зробити? Якби я залишив на лаві запасних всіх гравців, які були на вечірці, у мене не було б команди.

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Не можна було відсіювати гравців через їхню присутність на вечірці. На щастя, матч з Монпельє був не надто напруженим, тому що ми зіграли одинадятьма гравцями проти 10", – наводить слова Тухеля Le Parisien.

Нагадаємо, Неймару сьогодні, 5 лютого, виповнилось 28 років. Напередодні святкового дня бразилець влаштував грандіозну вечірку, на яку запросив майже весь склад ПСЖ.

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ПСЖ ПСЖ Франція Неймар Неймар Томас Тухель Томас Тухель
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