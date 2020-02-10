Тухель відзначив позитивні зміни в грі Кавані після закриття трансферного вікна

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель поділився думками щодо поточної форми нападника Едінсона Кавані.

"Нам потрібні всі гравці для кожного змагання. Я завжди так говорив.

Курйозний автогол у відеоогляді матчу ПСЖ – Ліон – 4:2

Ви можете помітити, що зараз Кавані грає і тренується краще, він не турбується через трансферне вікно. Так триває вже кілька днів. Це добре для нього і для нас. Нам потрібні всі гравці з досвідом і якістю, як у Едінсона. Це справді необхідно", – цитує Тухеля Gоal.

Нагадаємо, в останньому турі Ліги 1 проти Ліона уругваєць вийшов лише на заміну, однак встиг відзначитися голом.

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