"Хочу, щоб Лукаку був важливою частиною команди. Наразі він – дуже важлива частина складу на наступний сезон.

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Немає гравців, які збираються покинути клуб, це просто неможливо. Нам потрібно підтримувати Лукаку і вірити у те, що ми робимо", – наводить слова Тухеля Фабріціо Романо.

Сезон 2021/22 складно назвати вдалим для Лукаку. Він розсварився з Томасом Тухелем, втратив статус основного гравця і забив лише 12 голів у 40 матчах у всіх турнірах. Влітку 2021-го Челсі виклав за нього 113 млн євро, а контракт бельгійця з лондонським клубом розрахований до літа 2026 року. Інтерес до Ромелу проявляють Реал та Барселона.

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