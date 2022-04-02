"Я нічого не можу змінити. Деякі речі в житті ви не можете змінити, тому відпустіть їх і робіть те, на що ви можете вплинути. Саме це ми робимо зараз.

Я людина, яка намагається не дуже турбуватися, особливо про ті речі, на які я не маю жодного впливу. І тому зараз не моє завдання – виступати і агітувати за когось. Я просто тут не для цього і щасливий, що не беру участі в цьому.

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Коли ми скоригуємо наші очікування та ухвалимо рішення, я познайомлюся з новими власниками та подивлюся, як виглядає нова структура, якщо вона буде. Ми повинні бути відкриті для всього, що відбувається, тому що зміни не завжди настільки негативні. Ви завжди можете стати кращим.

Особисто мені трохи сумно, що все не може продовжуватися так, як було. Мені було дуже комфортно, і я відчував себе дуже сильним у такій структурі. Нам потрібно буде запитати нових власників, нових відповідальних осіб, як це має змінитись, а потім нам слід адаптуватися", – цитує Тухеля Goal.

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