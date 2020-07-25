Тухель стурбований станом Мбаппе – матч проти Аталанти в Лізі чемпіонів вже через три тижні

"Тільйо Керер отримав удар, після якого не зміг нормально бігти. Всі бачили, що сталося з Кіліаном Мбаппе. У мене немає новин, я не знаю що сказати. Це наша третя гра проти Сент-Етьєна і третя червона картка за перші 30 хвилин. Проблема не в тому, що вони втомилися. Якщо так грати у фіналі... Я дуже здивований.

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Зараз я щасливий, що переміг, потрібно зберігати спокій. Мбаппе? Ви ж бачили цей момент? Кожен, хто це бачив, зараз стурбований. Звичайно, я також хвилююся!" – цитує Тухеля RMC Sport.

Нагадаємо, вже 31 липня ПСЖ зіграє фінал Кубка французької ліги проти Ліона, а 12 серпня відновить Лігу чемпіонів матчем з Аталантою в рамках 1/4 фіналу.

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