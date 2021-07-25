Томас Тухель отримав звання найкращого тренера Німеччини за підсумками минулого сезону, повідомляє ESPN.

Челсі офіційно підписав новий контракт із Тухелем

У цій номінації наставник Челсі залишив позаду екс-керманича Баварії Ганс-Дітера Фліка, а також головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа. Для Тухеля минулий сезон видався неоднозначним, адже взимку його звільнили з ПСЖ, але після призначення у Челсі німець допоміг лондонцям здобути трофей Ліги чемпіонів.

Також Тухель має досвід роботи у дортмундській Борусії та Майнці.

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