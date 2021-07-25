Тухель став найкращим тренером Німеччини – фахівець обійшов наставників Баварії та Ліверпуля
20:18 - Читать на русском
Головний тренер Челсі Томас Тухель здобув престижну індивідуальну нагороду.
Томас Тухель отримав звання найкращого тренера Німеччини за підсумками минулого сезону, повідомляє ESPN.
Челсі офіційно підписав новий контракт із Тухелем
У цій номінації наставник Челсі залишив позаду екс-керманича Баварії Ганс-Дітера Фліка, а також головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа. Для Тухеля минулий сезон видався неоднозначним, адже взимку його звільнили з ПСЖ, але після призначення у Челсі німець допоміг лондонцям здобути трофей Ліги чемпіонів.
Також Тухель має досвід роботи у дортмундській Борусії та Майнці.
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