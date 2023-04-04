Новий наставник Баварії Томас Тухель близький до "завоювання" роздягальні Баварії своїм природним авторитетом. Як інформує Sport1, 49-річний фахівець не надав значення "каталогу штрафів", який був розроблений попереднім тренером команди Юліаном Нагельсманном.

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Повідомляється, що Тухель розраховує на професіоналізм своїх підопічних. Девіз Томаса – вимогливий, але не надто суворий. Цим він нагадує Юппа Хайнкеса. Останній якось сказав: "Я не поліцейський, який стежить за тим, чи запізнюється мій гравець на дві хвилини. Каталоги штрафів уже не актуальні, я довіряю здоровому глузду своїх хлопців".

У першому матчі під керівництвом Тухеля Баварія здолала дортмундську Борусію з рахунком 4:2.

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