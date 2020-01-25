toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ЛЕХ ВАЛЕНСІЯ - БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МИКОЛА МАТВІЄНКО

Тухель схвалив обмін Курзава на Де Шільйо

17:42 206 Читать на русском
Тухель схвалив обмін Курзава на Де Шільйо
Лайвен Курзава та Неймар / Фото Yahoo News

Захисник Ювентуса Маттія Де Шільйо близький до переїзду в Париж.

 

"Я вже дав добро на цей обмін, але клуби поки ще нічого не вирішили. Питання залишається відкритим.

ПСЖ готовий запропонувати Мілану одного з трьох півзахисників за Пакета

Саме тому Курзава не буде в заявці на гру з Ліллем", – цитує головного тренера парижан Томаса Тухеля le parisien.

Нагадаємо, Курзава захищає кольори парижан з 2015 року. В поточному сезоні Ліги 1 Лайвен провів 11 матчів, в яких відзначився асистом. Натомість Де Шільйо провів лише 6 поєдинків у нинішньому розіграші Серії А.

Матч 21-го туру чемпіонату Франції Лілль – ПСЖ відбудеться 26 січня, початок о 22:00.

Дербі Вічного міста, повернення Саррі в рідну гавань і помста Реала за приниження Луніна: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Арсенал накинув оком на Матвієнка: мотиви Артети, реакція фанів і великий шанс для українця, який не повинен чекати Євро
08:00
6103
Теги
Трансфери Лілль - ПСЖ Томас Тухель Томас Тухель Трансфери Ювентуса Трансфери ПСЖ Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ Франція Маттія Де Шільйо Маттія Де Шільйо Лайвен Курзава Лайвен Курзава
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
55
хв
Баварія
19:30
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук