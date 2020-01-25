Тухель схвалив обмін Курзава на Де Шільйо

Захисник Ювентуса Маттія Де Шільйо близький до переїзду в Париж.

"Я вже дав добро на цей обмін, але клуби поки ще нічого не вирішили. Питання залишається відкритим.

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Саме тому Курзава не буде в заявці на гру з Ліллем", – цитує головного тренера парижан Томаса Тухеля le parisien.

Нагадаємо, Курзава захищає кольори парижан з 2015 року. В поточному сезоні Ліги 1 Лайвен провів 11 матчів, в яких відзначився асистом. Натомість Де Шільйо провів лише 6 поєдинків у нинішньому розіграші Серії А.

Матч 21-го туру чемпіонату Франції Лілль – ПСЖ відбудеться 26 січня, початок о 22:00.

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