Тухель розніс гравців Челсі за принизливу поразку від Зінченка і Ко
Головний тренер Челсі Томас Тухель вкрай критично відреагував на результат поєдинку проти Арсенала.
"Я далекий від розслаблення. Ми просто були недостатньо хорошими. Ми просто не були конкурентоспроможними. Тривожить те, що рівень фізичної та моральної відданості цьому матчу був набагато вищим в Арсенала, ніж у нас.
Арсенал – Челсі – 4:0 – відео голів та огляд дебютного матчу Зінченка
Вони грали, я думаю, їхнім найсильнішим складом і структурою, які ви бачили за останні кілька тижнів. Це був склад, який вони намагатимуться почати для ігор Прем'єр-ліги. Це, безумовно, був не найсильніший склад Челсі. Це частина пояснення, але лише невелика частина, а інша викликає занепокоєння. Я не можу гарантувати, що ми будемо готові через два тижні", – цитує Тухеля Goal.
Нагадаємо, Арсенал знищив Челсі (4:0) у товариському поєдинку, в якому Зінченко дебютував у складі "канонірів".
Зінченко дебютував за Арсенал з розгромної перемоги над Челсі: провів тайм, знищив візаві та став свідком шедевра