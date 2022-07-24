"Я далекий від розслаблення. Ми просто були недостатньо хорошими. Ми просто не були конкурентоспроможними. Тривожить те, що рівень фізичної та моральної відданості цьому матчу був набагато вищим в Арсенала, ніж у нас.

Арсенал – Челсі – 4:0 – відео голів та огляд дебютного матчу Зінченка

Вони грали, я думаю, їхнім найсильнішим складом і структурою, які ви бачили за останні кілька тижнів. Це був склад, який вони намагатимуться почати для ігор Прем'єр-ліги. Це, безумовно, був не найсильніший склад Челсі. Це частина пояснення, але лише невелика частина, а інша викликає занепокоєння. Я не можу гарантувати, що ми будемо готові через два тижні", – цитує Тухеля Goal.

Нагадаємо, Арсенал знищив Челсі (4:0) у товариському поєдинку, в якому Зінченко дебютував у складі "канонірів".

Зінченко дебютував за Арсенал з розгромної перемоги над Челсі: провів тайм, знищив візаві та став свідком шедевра