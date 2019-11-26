Тухель прокоментував компліменти Зідана щодо Мбаппе

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель відповів своєму колезі з Реала щодо його риторики про форварда парижан Кіліана Мбаппе.

"Не знаю, наскільки сильно Зідан любить Мбаппе, але він наш найважливіший гравець, і ми дуже щасливі, що він в нашій команді.

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Іноді так трапляється, що любиш того, кого не можеш собі дозволити, але, на жаль, для Зідана, він наш гравець. У Зідана ж багато інших підопічних, і він також любить свою команду. Він француз, і його відповіді на питання про Мбаппе нормальні.

Мені здається, це природно, що багато тренерів хотіли б бачити Мбаппе в своїй команді. Але це мене не хвилює, адже подібний сценарій мені зовсім не цікавий", – цитує Тухеля офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, Реал та ПСЖ зустрінуться в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 26 листопада, початок о 22:00.