Тухель прокоментував чутки щодо підсилення ПСЖ – тренер підтвердив один трансфер
13:42 - Читать на русском
Головний тренер ПСЖ Томас Тухель відповів на питання журналістів про потенційних новачків парижан.
"Трансфер Алессандро Флоренці? Сподіваюсь, перехід відбудеться. Я налаштований дуже оптимістично.
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Маттео Гендузі (Арсенал – прим.)? Ні, його не буде", – цитує Тухеля Goal.
Захисник Алессандро Флоренці належить Ромі, але другу частину минулого сезону провів у Валенсії на правах оренди. Контракт 29-річного оборонця з Ромою розрахований до літа 2023-го, його нинішня ціна за Transfermarkt – 10 млн євро.
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