"Він не реалізував відмінні шанси проти Вест Хема і в грі з Реалом. Безумовно, це не допомагає набратися впевненості, але і постійно шкодувати про втрачені можливості немає ніякого сенсу. У мільйонів людей виникають проблеми набагато серйозніші за нереалізований момент.

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В цьому і полягає краса спорту – завтра все починається наново. Сьогодні ми можемо бути засмучені, злі, і це нормально. Він може бути розчарований, але завтра він відпочине, і вже після цього почне все з початку. Вернер – справжній професіонал і футболіст високого рівня. Вернер багато працює і часто опиняється в потенційно небезпечних позиціях, і від цього необхідно відштовхуватися.

Ми ніколи не перестаємо працювати над собою і вірити. Я думаю, що всі сприймають цю ситуацію як є. Впоратися з нею нападнику досить просто – забивай в наступному матчі, і про твої промахи одразу перестануть говорити", – наводить слова Тухеля офіційний сайт Челсі.

До слова, Вернер перейшов до лондонців влітку 2020 року, встиг відіграти 45 поєдинків у всіх турнірах, записавши до свого активу 11 голів та 12 асистів.

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