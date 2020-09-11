"Сьогодні ми намагалися створити гольові моменти. Згоден, що сьогодні у нас не було можливостей. У нас невелика група гравців. Нам не вистачає ключових футболістів.

ПСЖ зазнав несподіваної поразки у дебютному матчі Ліги 1 через курйозний ляп голкіпера

У молодій команді ми припустились вирішальної помилки і не змогли скористатися помилками суперника. Нічия – це найкраще, на що ми могли сподіватися", – цитує Тухеля Goal.

Нагадаємо, зіркові гравці ПСЖ, серед яких Неймар, Мбаппе, Ді Марія, Навас та інші перебувають на самоізоляції через позитивні тести на COVID-19, тому не змогли взяти участь у матчі першого туру Ліги 1.

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