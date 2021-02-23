Тухель повторив унікальне досягнення Кумана в Лізі чемпіонів
Керманич лондонського Челсі Томас Тухель оформив цікаве звершення зі стартовим свистком першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко.
Німець став другим фахівцем в історії, який керував двома командами впродовж одного сезону ЛЧ, повідомляє Opta Sports.
Атлетіко – Челсі: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Тухель повторив досягнення Рональда Кумана зразка кампанії 2007/08. Нинішній керманич іспанської Барселони тоді встиг попрацювати з нідерландським ПСВ і Валенсією. Натомість Тухель розпочав нинішній сезон у статусі головного тренера французького ПСЖ, а в січні очолив Челсі.
Раніше коуч "пенсіонерів" встановив клубний рекорд Челсі вже в дебютному матчі АПЛ.
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