Керманич лондонського Челсі Томас Тухель оформив цікаве звершення зі стартовим свистком першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко.

Німець став другим фахівцем в історії, який керував двома командами впродовж одного сезону ЛЧ, повідомляє Opta Sports.

Атлетіко – Челсі: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Тухель повторив досягнення Рональда Кумана зразка кампанії 2007/08. Нинішній керманич іспанської Барселони тоді встиг попрацювати з нідерландським ПСВ і Валенсією. Натомість Тухель розпочав нинішній сезон у статусі головного тренера французького ПСЖ, а в січні очолив Челсі.

Раніше коуч "пенсіонерів" встановив клубний рекорд Челсі вже в дебютному матчі АПЛ.

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