Тухель поскаржився на нестачу гравців після розгромної поразки від Лілля

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель прокоментував поразку від Лілля.

"Сьогодні за нас грали кілька не до кінця здорових футболістів, які не повинні були виходити на поле. Не можна мати в обоймі 16 футболістів.

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Не думаю, що ми переможемо в Нанті. Доведеться везти туди 13 гравців. Нам не вистачає футболістів, зокрема, Рабйо і Діарра, і я скажу про це президенту.

Ніхто нічого не говорить, поки ми виграємо. Але зараз настав час задуматися", – сказав Томас Тухель в коментарі Goal.com.

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До слова, 14 квітня ПСЖ розгромно поступився Ліллю з рахунком 1:5. Після цього матчу столична команда залишилась на 1 місці з 81 очком, Лілль, який йде другим, набрав 65 очок.