Тухель порівняв Мбаппе з акулою

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель поділився враженнями від гри форварда команди Кіліана Мбаппе.

"У Мбаппе характер переможця, він хоче забивати завжди. Він схожий на акулу, якщо відчує краплю крові, то суперникові буде непереливки. Головна мета Киліана – забивати якомога більше голів, він винятковий гравець", – передає слова Тухеля L'Equipe.

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У поточному сезоні 20-річний французький нападник забив 27 голів у 24-х матчах Ліги 1.

Раніше повідомлялося, що паризький клуб запропонує Кіліану новий контракт із зарплатою більше 40 млн євро на рік, що зробить його другим найоплачуванішим футболістом світу після Ліонеля Мессі, який отримує 48 млн євро.

Наразі у ЗМІ поширюються чутки про можливий перехід Мбаппе в мадридський Реал. У Мадриді вважають, що в разі продовження контракту підписати нападника буде практично неможливо.

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